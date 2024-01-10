Первой в мире: Франция отказывается от возобновляемых источников энергии и климатической повестки

Франция всегда считалась лидером Европы по смелости применения новых принципов и идей. В 2024 году Париж может вновь возобновить эту традицию и положить конец приоритета ВИЭ на уровне государства, сотворив настоящую революцию в энергетике.
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