Расходы бюджета России на реализацию нацпроектов составили на 1 февраля 399 млрд рублей

По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 февраля 2025 года, составило 399,0 млрд рублей или 6,8% от плановых бюджетных назначений.
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