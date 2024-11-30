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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канадского тренера Пауэра признали виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних фигуристок

30-летний специалист работал в канадской федерации (Skate Canada). Сообщается, что в период с 2016 по 2020 год от его действий пострадали две несовершеннолетних ученицы в Консепшен-Бей-Саут.

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