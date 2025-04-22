Дедуля в начале ролика, конечно, красавчик!В Киеве журналисты (прости Господи) поспрашивали у проходящих о том, как они относятся к озвученному в прессе требованию Штатов к Киеву относительно обязательства признать Крым территорией России.
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