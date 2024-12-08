Новости СВО: ВС России продвинулись за неделю на всех ключевых участках фронта

Юрий Ильинов «Плановая экономика» На бескрайних просторах интернета в комментариях и в статьях можно встретить требования о необходимости вернуть «плановую экономику», «без неё, оказывается, беда» и т. д. Начнём с понятия «плановая экономика». Это «как социализм с человеческим лицом» – оксиморон. Если очень, очень примитивно, экономика бывает только экономикой, связанной с формацией. При капитализме – капиталистическая, ещё её скромно называют «рыночной». При социализме – социалистическая, при феодализме – феодальная. При родовом строе… экономики нет, всё строится на кровнородственных отношениях. В то время как планирование в рамках любого предприятия (в широком смысле этого слова) – это один из важнейших механизмов управления. В наши дни подавляющее количество компаний, от средних до гигантов, живут и управляются исключительно в рамках планирования. Стандартная схема в зависимости от размера предприятия: пяти-трёхлетний план, годовой, квартальный и месячный. И механизмы использования планирования для управления ничем не отличаются от СССР. Другое дело, что в Советском Союзе, в уникальных исторических условиях, с целью поступательного развития общества, в критических климатических условиях, в зоне рискованного земледелия, в стране, где подавляющее большинство государственнообразующего народа пребывали в рамках примитивной аграрной ментальности, без применения жёсткого и всеобъемлющего плана обойтись было невозможно. Добавим, в стране скудных сырьевых и финансовых ресурсов. При всех ошибках, допускаемых при планировании и управлении, и при выполнении планов, это был существенный прогресс в развитии общества с господствующей примитивной аграрной психологией, где планирования не существовало от слова совсем: мужик предполагает, а Бог располагает. Постановка вопроса о том, зачем в СССР планировали буквально всё, почему колбасу, пирожные, парикмахерские не вывести из-под плана, свидетельствуют о полном дилетантизме критиков в этом вопросе. Тем более что как только такое произошло в 1986 г., тут же за «вольной парикмахерской» появились «шальные деньги», рэкет, проституция и прочие прелести «первоначального накопления капитала». Профессиональные критики планирования в СССР, а за ними и дилетанты, отмечают, что при капитализме возможно «гибкое планирование», а при социализме такого не было. Да, это так, потому что у этих двух видов планирования есть существенная разница: в основе первого планирования лежит прежде всего финансовое планирование, а в СССР планирование было предметное. При первом случае акционеры говорят директору, условно, твой план 1 млн долларов прибыли, выпускай что хочешь, но чтобы в конце года был указанный результат. И он, в рамках «гибкого планирования» и конкуренции, начинает выпускать, что может его предприятие произвести, что позволяет рекламный бюджет прорекламировать, и что позволяют продать каналы продаж. Например, подглядел, что делает завод в соседнем штате или районе, понял, что может выпускать дешевле: газ на предприятие поступает дёшево, и… выполнил план, а может, и «достиг пятилетку в три года». Что вряд ли, потому что план был сразу поставлен на пределе возможностей. Вот что значит гибкий план. Да, а тот, кстати, завод, в соседнем штате разорился. Но это, как сейчас говорят, не его проблема. Возможно ли было такое «гибкое» планирование в социалистической стране? Ответим: сто раз нет, в том числе и потому, что историческое развитие нашей страны, и при Советской власти, и ранее, не давало возможность разбазаривать скудные ресурсы в естественной конкурентной борьбе, что на некоторых этапах истории могли позволить себе развитые капиталистические страны, такие, например, как США до 1929 г. Поэтому в СССР и форма планирования была не от финансов, а от продукции. Второй вопрос, который напрямую связывают с «плановой экономикой» – дефицит промышленных и продовольственных товаров. Да, да, да, мы стойко стояли в очередях за синей птицей. И это было страшное испытание рода человеческого, страшнее ничего не бывает в этом мире.

Юрий Ильинов Для понимания, дефицит – это стандартный спутник человечества и индустриального общества, в частности. Если профицит товаров, значит, будет дефицит финансов, и наоборот. В рыночных условиях потребность в каком-то товаре при его дефиците решается простым способом – повышением цены. А затем, вначале насыщением, а потом перенасыщением рынка, гибелью конкурентов, потому что бурный успех одного всегда ведёт к гибели других, в рыночных условиях – это норма, но она нереальна для социалистического общества, иначе в чём отличие? Так, все проблемы дефицита времён перестройки были решены в 1992 г. путём подъёма цен на сотни процентов. Что в рамках социалистического строя никто не мог сделать: это противоречило идеологическим установкам. На колхозном рынке было всё в изобилии, покупай, но все хотели колбасу по 2 руб. 20 коп., а не по 5 руб. А в рамках планирования перебрасывание ограниченных ресурсов, например, с производства ЗРК С-300 на производство сосисок, мало того, что лихорадило бы всю системы поставок и все цепочки производителей, но и повлекло бы куда как к более существенным сбоям в выполнении плановых показателей по ЗРК. А других ресурсов особо и не было. Поэтому реакции и не было такой быстрой, как у тех, у кого есть неограниченный или условно неограниченный ресурс. После тридцати лет критики «плановой экономики» СССР уже даже самому «пропустившему всю школу» понятно всё про колбасу и танки, и прочий стратегический резерв, и почему СССР планировал именно так, а не как-то по-другому, постоянно балансируя на грани: пушки взамен масла, или масло и пушки, или...? При этом Советский Союз имел и полную продовольственную независимость, и паритет по современным вооружениям с потенциальным противником, и одновременно производил гражданскую авиацию и т. д., чего сегодня в «неплановой экономике» совсем не наблюдается. А все «чудо-экономики» второй половины ХХ века, ФРГ, Япония и Юж. Корея, совсем не тратились на оборону страны: «ах, почему же они лучше живут победителей?». В наши дни, несмотря на то что, как я писал выше, во всех компаниях и банках присутствует очень жёсткое планирование, тем не менее, ни о какой «плановой экономике» в РФ говорить не приходится, нет никакой технологической возможности сделать единое планирование, хотя компьютерные технологии в этой области сделали гигантский рывок по сравнению с 1991 г., и технически это очень даже возможно! Потому что в экономике определяющим является не способ планирования или что-то из этой области, а форма собственности. И в рамках господства частной собственности, где конъектуру, да, да, да, при всей её зарегулированности со стороны государств во всём мире, определяет рынок, а в случае с нашей страной, так сложилось за последние 30 лет, исключительно внешний рынок. В таких условиях всеобщая «плановая экономика» приведёт к коллапсу, при котором ошибки планирования в СССР покажутся цветочками, впрочем, мы и так это всё наблюдаем сейчас. Национализация Вторая история, которая тянется из СССР, и она отчасти связана с «плановой экономикой», это «национализация». Но и она никак не коррелируется с тем, что было в Союзе.