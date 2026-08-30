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Царьград

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Кристофер Хелали направил письмо Путину с просьбой о гражданстве

Кристофер Хелали направил письмо Путину с просьбой о гражданстве

Американский журналист Кристофер Хелали, проживший два года в Москве, укрепил уважение к России и обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве.

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