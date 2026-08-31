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Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером. Даже местные, которые до мозга костей «бомжи», прозрели»

Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером. Даже местные, которые до мозга костей «бомжи», прозрели»

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов, являющийся болельщиком «Спартака», высказался о личности главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча сине-бело-голубых с «Факелом» в Воронеже.

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