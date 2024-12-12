❗️⚡️Мариуполь! ЗРПК "Панцирь-С1" продолжает перехват БПЛА ВСУ в окрестностях города. Также дроны противника фиксируются над Ростовской, Орловской и Липецкой областями.
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❗️⚡️Мариуполь! ЗРПК "Панцирь-С1" продолжает перехват БПЛА ВСУ в окрестностях города. Также дроны противника фиксируются над Ростовской, Орловской и Липецкой областями.