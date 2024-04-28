Мобилизация: Зеленский «отменяет» украинских мужчин

Владимир Зеленский в апреле подписал скандальный закон о мобилизации. Ответственность за уклонение от мобилизации и призыва ужесточена, а демобилизация по-прежнему оставлена на усмотрение командования ВСУ.
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