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Америка и Запад затягивают украинский конфликт

Америка и Запад затягивают украинский конфликт

© Офис президента Украины Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Отвод российских войск из Херсона был правильным шагом, считает автор статьи в Al Binaa.

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