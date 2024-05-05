В Орле появятся две новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности разместил тендер на приобретение специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации, предназначенных для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений.
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