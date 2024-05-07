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В армии США заявили о задержании в России американского военного

В армии США заявили о задержании в России американского военного

В России , передает NBC News со ссылкой на представителя армии США. По словам чиновников, военный, имя которого не называется, находился в Южной Корее и приехал в Россию самостоятельно, а не по служебным делам.

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