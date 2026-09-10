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Царьград

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«Сильнее героина»: в деле об убийстве экс-мэра Самары появилась версия о наркотиках

«Сильнее героина»: в деле об убийстве экс-мэра Самары появилась версия о наркотиках

В деле об убийстве Тарховых эксперты допустили использование метадона.На заседании Самарского областного суда по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены прозвучала шокирующая версия.

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