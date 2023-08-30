Военное обозрение

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«Рубежи России слишком прочны»: в прессе США предлагают готовить ВСУ к обороне

«Рубежи России слишком прочны»: в прессе США предлагают готовить ВСУ к обороне

После прошлогодних успехов ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях текущая операция обернулась истощением сил как киевского режима, так и Запада.

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