Эксперт объяснил, почему важно внимательно читать уведомления от банков

Злоумышленники могут выпустить карту от вашего имени и пользоваться ею Куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова призвала россиян внимательно читать сообщения из банка, заводить отдельную карту для платежей в интернете и при утере карты немедленно сообщать в банк.