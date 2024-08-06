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Эксперт объяснил, почему важно внимательно читать уведомления от банков

Эксперт объяснил, почему важно внимательно читать уведомления от банков

Злоумышленники могут выпустить карту от вашего имени и пользоваться ею Куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова призвала россиян внимательно читать сообщения из банка, заводить отдельную карту для платежей в интернете и при утере карты немедленно сообщать в банк.

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