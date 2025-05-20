Business Insider: дроны MQ-9 Reaper могут заменить из-за их неэффективности

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Эпоха американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper, раньше считавшегося одним из наиболее опасных видов беспилотных летательных аппаратов, может подойти к концу из-за растущей неэффективности на поле боя.