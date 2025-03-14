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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чендлер Парсонс: «Почему Купер Флэгг особенный? Мы не сравниваем его с белыми»

«Знаете, почему Купер Флэгг особенный? Потому что мы не просто сравниваем его ни с одним другим белым парнем, который играл в НБА.

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