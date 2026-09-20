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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гордон о двух голах защитников «Трактора» в матче с «Авангардом»: «Мне все равно, кто забивает. Нападающие проделали большую работу»

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон заявил, что для него не имеет значения, кто забивает голы – защитники или нападающие.

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