Путин подписал закон о самозапрете на кредиты. Насколько эффективным будет механизм?

Механизм начнет работать с 1 марта 2025 года. По задумке авторов самозапрет поможет россиянам выстроить дополнительную защиту от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные персональные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии