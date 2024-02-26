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Путин подписал закон о самозапрете на кредиты. Насколько эффективным будет механизм?

Путин подписал закон о самозапрете на кредиты. Насколько эффективным будет механизм?

Механизм начнет работать с 1 марта 2025 года. По задумке авторов самозапрет поможет россиянам выстроить дополнительную защиту от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные персональные данные.

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