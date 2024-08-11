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Выбор бойцов СВО: исповедь криминального авторитета перед штурмом, почему 4-летняя дочь военного инструктора знает больше, чем взрослые

Фото: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press Текст: Олег ИсайченкоСегодня 7,8K прочитали «Цели этой операции, мягко говоря, туманны» – так в западных СМИ описывают вторжение ВСУ на территорию Курской области, которое в зарубежной прессе вызывает в основном скептичные оценки.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Уступки ? Думаю .что он &quot;поставил не на ту лошадь &quot;....
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14 час.
MS
Mikhail Stepanov
Все, кто находится на территории курской области, должны быть уничтожены без всякой жалости, никаких пленных! Хохложопых фашистов и наемников всех кончить!
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10 час.

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