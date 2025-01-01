Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 245 подписчиков

Снова вышла замуж через четыре года после гибели Евгения в ДТП. Позднее счастье Нины Дворжецкой

Снова вышла замуж через четыре года после гибели Евгения в ДТП. Позднее счастье Нины Дворжецкой

Артистка провела с Евгением Дворжецким 18 лет. Никто не мог ожидать, что в 39 талантливый актер погибнет, оставив жену вдовой с двумя детьми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх