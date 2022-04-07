«Побьем всех в отеле». Ян пригрозил команде Стерлинга, россиянину ответили

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян пригрозил команде будущего соперника Алджамейна Стерлинга.

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