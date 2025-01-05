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Ужин с «фантастической женщиной»: поместье Трампа во Флориде становится местом паломничества вип-западников

Ужин с «фантастической женщиной»: поместье Трампа во Флориде становится местом паломничества вип-западников

The New York Times пишет о продолжающемся паломничестве руководителей западных стран в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-эль Лаго во Флориде, где они спешат засвидетельствовать Трампу свое почтение, как новому лидеру западного мира.

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