Можно сколько угодно говорить о гордости нации и мести за погибшую команду «Курска», но страна в том состоянии ни за что не выстояла бы против Запада

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demyr150648

Да дерьмократы и их правительство во главе с Путиным не решились сказать голимую правду. Тут много арументов про и контра, но ПРАВДА одна. И ее скрывать нельзя. Возможно, тут как раз тот случай, когда "сказанное верно, но не вовремя - неверно". Тогда мы просто утерлись, и о нас вытерли ногиамерикосы. Нагло и демонстративно. Демонстративно и нагло! И мы сами в этом виноваты. Каким местом думал Попов, утверждая план учений, и не обеспечив вытеснение пл противника из района учений. Он просто струсил, и лодка погибла! Да...В неядерном варианте мы бы проиграли: армии у нас не было. Был всероссийский бардат, и людям заткнули глотки квартирами, обновлением городка и неимоверной ложью. Спасти оставшихся скорее всего было невозможно. Это еще раз говорит о том, как в нашей стране обеспечивалась безопасность подводников и на каком уровне велась боевая подготовка. Насколько мы вышли из этого бардака не мне судить, но новый Курск говорит сам за себя, и это - такая же трагедия и что-то не видно реакции. Ведь нам "нужна одна победа!", а у нас - бардак. Можете как угодно клеймить меня, но тяжелая практика налицо, от этого критерия истины не уйдешь. Но нет у вас ощущения, что живем во лжи того "Курска", а во лжи жить нельзя, м.б. пора сказать горькую правду?