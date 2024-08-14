Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Можно сколько угодно говорить о гордости нации и мести за погибшую команду «Курска», но страна в том состоянии ни за что не выстояла бы против Запада

Можно сколько угодно говорить о гордости нации и мести за погибшую команду «Курска», но страна в том состоянии ни за что не выстояла бы против Запада

  Может, настало время спросить США за атаку "Мемфисом" нашего "Курска"? 12 августа для нас всегда будет днем печали и памяти.

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Комментарии
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d
demyr150648
Да дерьмократы и их правительство во главе с Путиным не решились сказать голимую правду.  Тут много арументов про и контра, но ПРАВДА одна. И ее скрывать нельзя. Возможно, тут как раз тот случай, когда &quot;сказанное верно, но не вовремя  - неверно&quot;. Тогда мы просто утерлись, и о нас вытерли ногиамерикосы. Нагло и демонстративно. Демонстративно и нагло! И мы сами в этом виноваты. Каким местом думал Попов, утверждая план учений, и не обеспечив вытеснение пл противника из района учений. Он просто струсил, и лодка погибла! Да...В неядерном варианте мы бы проиграли: армии у нас не было. Был всероссийский бардат, и людям заткнули глотки квартирами, обновлением городка и неимоверной ложью. Спасти оставшихся скорее всего было невозможно. Это еще раз говорит о том, как в нашей стране обеспечивалась безопасность подводников и на каком уровне велась боевая подготовка.  Насколько мы вышли из этого бардака не мне судить, но новый Курск говорит сам за себя, и это - такая же трагедия и что-то не видно реакции. Ведь нам &quot;нужна одна победа!&quot;, а у нас - бардак. Можете как угодно клеймить меня, но тяжелая практика налицо, от этого критерия истины не уйдешь. Но нет у вас ощущения, что живем во лжи того &quot;Курска&quot;, а во лжи жить нельзя, м.б. пора сказать горькую правду?
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МГ
Малик Гумеров
&quot;политика - грязное дело&quot; - ПОТОМУ что хозяин (народ) живет в грязи !                 Политика это жизнь !         А обязанность наводить порядок в доме  за хозяином - народом !   Или самому наводить порядок , или  заставить своих слуг - чиновников !                          Раз хозяина нет ,  всякие шавки дегенераты   сами  наводят &quot;порядок&quot;  , пасут хозяина и наводят грязь..... !
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