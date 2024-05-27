Нилов призвал разрешить педагогам уходить на пенсию после 25 лет стажа

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что у педагогов среднего профобразования должна иметься возможность уйти на пенсию после того, как их педагогический стаж превысил 25 лет.
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