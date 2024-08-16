61-летняя популярная актриса показала фигуру в ярком бикини

Популярная американская телеведущая и актриса Лиза Ринна поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).