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Разведчиков судят в Ростове-на-Дону за похищение и убийство девушки

По информации издания “Ъ”, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось расследование уголовного дела в отношении командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного, рядового Алексея Дорожкина.

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