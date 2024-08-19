За теплоэнергетику в Омске будет отвечать выходец из ТГК-11 Артем Калашников. Он получил пост замдиректора департамента городского хозяйства.
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За теплоэнергетику в Омске будет отвечать выходец из ТГК-11 Артем Калашников. Он получил пост замдиректора департамента городского хозяйства.