AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 312 подписчиков

Главные кадровые переходы: новое назначение в «Магните» и перестановки в RW+

Главные кадровые переходы: новое назначение в «Магните» и перестановки в RW+

— В управлении RW+ продолжились кадровые перестановки. Компанию покидают управляющий директор по финансам и кадровой политике Наталия Соседкина и советник правления по организационному дизайну и HR Екатерина Толстохлебова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии