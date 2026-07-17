Главные кадровые переходы: новое назначение в «Магните» и перестановки в RW+

— В управлении RW+ продолжились кадровые перестановки. Компанию покидают управляющий директор по финансам и кадровой политике Наталия Соседкина и советник правления по организационному дизайну и HR Екатерина Толстохлебова.
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