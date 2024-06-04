Владимир Зеленский после 20 мая, когда истек срок его президентских полномочий, больше не может возглавлять Украину, однако Запад организовал преступную аферу легитимизации его дальнейшего пребывания у власти с участием Верховного суда.
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