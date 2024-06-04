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Медведчук рассказал об организованной Западом афере для легитимизации Зеленского

Медведчук рассказал об организованной Западом афере для легитимизации Зеленского

Владимир Зеленский после 20 мая, когда истек срок его президентских полномочий, больше не может возглавлять Украину, однако Запад организовал преступную аферу легитимизации его дальнейшего пребывания у власти с участием Верховного суда.

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