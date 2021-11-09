События в мире

48 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ANATOLY NALIOTOV
    Наша Родина полнаСатановский объяс...
  • Tatyana Fedotova
    Он и сейчас боится прихода российских монополий, которые подомнут всё. Он и Запада боялся, и России. Долго хитрил....Tageszeitung: Пут...
  • Александр Донигевич
    МУДРОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ !Сатановский объяс...

Tageszeitung: Путин осуществил «Крымскую операцию» в Беларуси

Tageszeitung: Путин осуществил «Крымскую операцию» в Беларуси

На прошлой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали план по интеграции России и Беларуси в Союзное государство.

Вернуться к статье
Обсудить
Серый Заяц
Немцы-есть немцы, вредят нам всю жизнь.
Viktor Zaikin
Карачи вредят реально, а не на страницах газет.
Малк
Да ладно!... На хрен нам объединяться? Тот же народ Беларусии не захочет такого близкого "контакта", да и россиян оно ни к чему. Нам и так неплохо!
Наталья Юнчиц
Белорусы живут лучше нас россиян-это факт и объединяться им с нами у них нет необходимости. Но все здравомыслящие люди понимают, что их ждёт украинский вариант, другого пути нет, поэтому и поддержат Лукашенко. Во время протестов были у себя дома в гостях у мамы и все родственники тогда уже говорили, почему Путин нас до сих пор не забрал, нам не нужна Гражданская война. Из двух зол выбирают наименьшую.
Андрей Балашов
Очень правильная мысль...
Валентин Щербаков
Что за ложь от автора статьи, ведь Лукашенко в Севастополе, как и в Крыму, не был, и Договор там не подписывал.
владимир Сырников
Если этого не было, тогда автор решил посмотреть реакцию Россиян по этой теме! Думаю, что соц. опрос Россиян уже состоялся, дело за Белорусами!
Василий Целовальников
А пусть вся Европа и америкосы, читают это и больше думают! Может быть одумаются и будут меньше гавкать на Россию и Белоруссию!!!
Нина Тарасова
Да они эти пиндосы с еврожопниками вечно каждое столетие проверяют нас на вшивость и когда получают по еб-алам, рокируются на следующее столетие
владимир Сырников
Уже давно понятно было, что нужно объединение. Вот только батька, что то больно долго размышлял.
Tatyana Fedotova
Он и сейчас боится прихода российских монополий, которые подомнут всё. Он и Запада боялся, и России. Долго хитрил. И сейчас продолжает выделываться, что выглядит уже даже нелепо. А объединение , действительно, нужно. Вместе оно лучше, чем по одиночке. Спина к спине сподручнее врагов бить. А враги уже в открытую лезут. Нарываются.

Картина дня

наверх