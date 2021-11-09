Tageszeitung: Путин осуществил «Крымскую операцию» в Беларуси

События в миреПолитикаTageszeitung: Путин осуществил «Крымскую операцию» в Беларуси На прошлой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали план по интеграции России и Беларуси в Союзное государство.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерый ЗаяцНемцы-есть немцы, вредят нам всю жизнь.Viktor ZaikinКарачи вредят реально, а не на страницах газет.МалкДа ладно!... На хрен нам объединяться? Тот же народ Беларусии не захочет такого близкого "контакта", да и россиян оно ни к чему. Нам и так неплохо!НЮНаталья ЮнчицБелорусы живут лучше нас россиян-это факт и объединяться им с нами у них нет необходимости. Но все здравомыслящие люди понимают, что их ждёт украинский вариант, другого пути нет, поэтому и поддержат Лукашенко. Во время протестов были у себя дома в гостях у мамы и все родственники тогда уже говорили, почему Путин нас до сих пор не забрал, нам не нужна Гражданская война. Из двух зол выбирают наименьшую.Андрей БалашовОчень правильная мысль...Валентин ЩербаковЧто за ложь от автора статьи, ведь Лукашенко в Севастополе, как и в Крыму, не был, и Договор там не подписывал.владимир СырниковЕсли этого не было, тогда автор решил посмотреть реакцию Россиян по этой теме! Думаю, что соц. опрос Россиян уже состоялся, дело за Белорусами!Василий ЦеловальниковА пусть вся Европа и америкосы, читают это и больше думают! Может быть одумаются и будут меньше гавкать на Россию и Белоруссию!!!Нина ТарасоваДа они эти пиндосы с еврожопниками вечно каждое столетие проверяют нас на вшивость и когда получают по еб-алам, рокируются на следующее столетиевладимир СырниковУже давно понятно было, что нужно объединение. Вот только батька, что то больно долго размышлял.TFTatyana FedotovaОн и сейчас боится прихода российских монополий, которые подомнут всё. Он и Запада боялся, и России. Долго хитрил. И сейчас продолжает выделываться, что выглядит уже даже нелепо. А объединение , действительно, нужно. Вместе оно лучше, чем по одиночке. Спина к спине сподручнее врагов бить. А враги уже в открытую лезут. Нарываются.Комментировать
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