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Царьград

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Один против роты ВСУ: Русский герой три недели держал позицию в 200 метрах от врага

Один против роты ВСУ: Русский герой три недели держал позицию в 200 метрах от врага

Русский солдат три недели в одиночку держал позицию под носом ВСУ, а затем ещё помог эвакуировать раненого товарища.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Как то очень нехорошо звучит, что &quot;В итоге Абдулаев всё-таки дождался своей смены&quot;. Получается, что он сидел в окопе почти месяц без смены  ( 8+21=29 дней). А куда смотрели его начальники и генералы, которые, по всей видимости, послали туда солдата умирать и забыли о нем ? Таких начальников надо в следующий раз самих посылать на месяц  &quot;в передержку&quot; на аналогичные позиции на передовой.
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