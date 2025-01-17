Один против роты ВСУ: Русский герой три недели держал позицию в 200 метрах от врага

ВВ

Василий Васильев

Как то очень нехорошо звучит, что "В итоге Абдулаев всё-таки дождался своей смены". Получается, что он сидел в окопе почти месяц без смены ( 8+21=29 дней). А куда смотрели его начальники и генералы, которые, по всей видимости, послали туда солдата умирать и забыли о нем ? Таких начальников надо в следующий раз самих посылать на месяц "в передержку" на аналогичные позиции на передовой.