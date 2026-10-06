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ТАСС

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Antara: в Индонезии в торговом комплексе произошел взрыв

Antara: в Индонезии в торговом комплексе произошел взрыв

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек пострадали, 20 зданий получили повреждения в результате взрыва в торговом комплексе San Antonio в индонезийском городе Сурабая.

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