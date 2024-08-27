Невролог назвала причины частой зевоты

Зевота помогает проснуться, сосредоточиться, насытить организм кислородом, при этом она может сигнализировать о том, что человеку нужен отдых, а когда рефлекс происходит слишком часто, это может говорить о серьезных заболеваниях.
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