Заказной автобус с детьми попал в крупное ДТП в Башкирии

На 6-м километре Алексеевского шоссе в Уфимском районе автобус с детьми попал в аварию.В Башкирии на 6-м километре Алексеевского шоссе в Уфимском районе республики в аварию попал заказной автобус, перевозивший детей.
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