Подготовка к ОГЭ по английскому языку в 2025 году: структура экзамена, план подготовки, рекомендации экспертов

В этом году в пяти регионах страны планируют провести эксперимент. Девятиклассники, которые решили поступать в колледж, будут сдавать не четыре, а только два обязательных ОГЭ — по русскому языку и математике.
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