Купили пластичные смазки на Ozon и отдали в лабораторию: результат теста удивил

Уход мировых брендов смазочных материалов из России отнюдь не опустошил полки магазинов. Да и санкции не привели к тотальному дефициту масел, смазок и технических жидкостей — европейские марки продолжают везти их в нашу страну, в том числе по параллельному импорту.