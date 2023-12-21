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Купили пластичные смазки на Ozon и отдали в лабораторию: результат теста удивил

Купили пластичные смазки на Ozon и отдали в лабораторию: результат теста удивил

Уход мировых брендов смазочных материалов из России отнюдь не опустошил полки магазинов. Да и санкции не привели к тотальному дефициту масел, смазок и технических жидкостей — европейские марки продолжают везти их в нашу страну, в том числе по параллельному импорту.

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