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Происшествия

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Калужская полиция задержала наркодельца, который варил мефедрон в квартире по инструкциям кураторов

Калужская полиция задержала наркодельца, который варил мефедрон в квартире по инструкциям кураторов

В Калужской области оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ликвидировали в Жуковском муниципальном районе лабораторию по производству запрещённых веществ, организованную 42-летним местным жителем.

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