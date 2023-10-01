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Тен Хаг про 1 гол Рэшфорда в 8 матчах: «Он знает, что может лучше. Все придет, но не само по себе: команда должна в него вкладываться»

Тен Хаг про 1 гол Рэшфорда в 8 матчах: «Он знает, что может лучше. Все придет, но не само по себе: команда должна в него вкладываться»

У англичанина, который в июле подписал новый 5-летний контракт с «Манчестер Юнайтед», 1 гол в 8 матчах сезона.

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