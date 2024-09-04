Nvidia обвалилась на $280 млрд за день. Это крупнейшее падение для любой компании в истории

Компания Nvidia понесла крупнейшие однодневные убытки по рыночной капитализации, потеряв 280 миллиардов долларов, после того как Министерство юстиции США выдало повестку в суд на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
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