Почему яблоня сбрасывает плоды: о некоторых причинах я не догадывалась

Сброс части завязей и недозревших плодов у яблонь встречается регулярно. В ряде случаев это абсолютная норма, но также осыпающиеся с веток недозревшие яблоки могут сигнализировать о том, что дереву срочно требуется помощь.
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