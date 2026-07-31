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Журнал «Профиль»

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Почему яблоня сбрасывает плоды: о некоторых причинах я не догадывалась

Почему яблоня сбрасывает плоды: о некоторых причинах я не догадывалась

Сброс части завязей и недозревших плодов у яблонь встречается регулярно. В ряде случаев это абсолютная норма, но также осыпающиеся с веток недозревшие яблоки могут сигнализировать о том, что дереву срочно требуется помощь.

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