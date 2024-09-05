Дефицит средств ОСК оценили в 1 трлн рублей

Минфин РФ оценил в 1,029 трлн рублей дефицит денежных средств Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которые необходимы на финансирование ее деятельности, погашение долгов и достройку убыточных заказов.
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