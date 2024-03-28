Поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера возглавит турнир UFC Fight Night

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объявил в соцсетях, что поединок между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.
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