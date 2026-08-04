Неочевидный виновник вибрации: как ступичный подшипник ввел меня в заблуждение

Сколько себя помню, техника всегда была моей страстью. Мне доставляет настоящее удовольствие разбираться в хитросплетениях автомобильных механизмов, будь то древняя карбюраторная классика или современный напичканный электроникой кроссовер.
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