Водила
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Водила

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Неочевидный виновник вибрации: как ступичный подшипник ввел меня в заблуждение

Неочевидный виновник вибрации: как ступичный подшипник ввел меня в заблуждение

Сколько себя помню, техника всегда была моей страстью. Мне доставляет настоящее удовольствие разбираться в хитросплетениях автомобильных механизмов, будь то древняя карбюраторная классика или современный напичканный электроникой кроссовер.

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