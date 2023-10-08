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Путин сообщил, что в телах Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер» нашли фрагменты гранат

Путин сообщил, что в телах Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер» нашли фрагменты гранат

Как сообщил президент России Владимир Путин, глава СКР Александр Бастрыкин ему доложил, что внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не было, в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат.

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