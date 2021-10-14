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Доля «премиум-ипотеки» побила рекорд с 2016 года в России

Доля «премиум-ипотеки» побила рекорд с 2016 года в России

Банки зафиксировали повышенный спрос на «премиум-ипотеку» несмотря на замедление на рынке. В третьем квартале 2021 года 7% от всей новой выданной ипотеки в России пришлось на ссуды от 12 миллионов рублей, информировали в Объединенном кредитном бюро.

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