Доля «премиум-ипотеки» побила рекорд с 2016 года в России

Банки зафиксировали повышенный спрос на «премиум-ипотеку» несмотря на замедление на рынке. В третьем квартале 2021 года 7% от всей новой выданной ипотеки в России пришлось на ссуды от 12 миллионов рублей, информировали в Объединенном кредитном бюро.