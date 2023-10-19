Миронов предложил Путину создать единый учебник по истории войны для СНГ

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил президенту страны Владимиру Путину разработать единый учебник по истории Великой Отечественной войны, который будет направлен во все школы стран СНГ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии