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Миронов предложил Путину создать единый учебник по истории войны для СНГ

Миронов предложил Путину создать единый учебник по истории войны для СНГ

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил президенту страны Владимиру Путину разработать единый учебник по истории Великой Отечественной войны, который будет направлен во все школы стран СНГ .

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