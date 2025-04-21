"Меня посещают моменты отчаяния": Режиссер Молочников раскритиковал Америку за цензуру

По словам кинодеятеля, он замечает ограничения в темах и правилах творчества для студентов.Режиссер сериала "Монастырь" Александр Молочников после того, как покинул Россию, начал проходить обучение в Колумбийском университете.
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