Участнику СВО из Лосино-Петровского оплатят курсы профпереподготовки

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым встретились с жителями муниципалитета в местном отделении партии «Единая Россия».
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