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Мировое обозрение

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Западные аналитики пугают Европу русской ядерной угрозой

Западные аналитики пугают Европу русской ядерной угрозой

Ведущие западные СМИ разразились фонтаном комментариев к новому докладу лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) под названием «Russian Military Thought and Doctrine Related to Non-strategic Nuclear Weapons: Change and Continuity» («Российская военная мысль и доктрина в области нестратегического ядерного оружия: изменения и преемственность»).

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