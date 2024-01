Западные аналитики пугают Европу русской ядерной угрозой

Ведущие западные СМИ разразились фонтаном комментариев к новому докладу лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) под названием «Russian Military Thought and Doctrine Related to Non-strategic Nuclear Weapons: Change and Continuity» («Российская военная мысль и доктрина в области нестратегического ядерного оружия: изменения и преемственность»).